Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Российские войска за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщило Министерство обороны страны.

— В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 193 районах.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении нанесено поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка двух тактических групп ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Житловка.

На Донецком направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское.

Фото: Минобороны РФ

Позавчера сообщалось, что в результате неудачных попыток прорыва на четырех направлениях линии соприкосновения вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 200 военнослужащих.



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Максим Кокунин