За сутки в Казани с улиц убрали 2,2 тысячи тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За минувшие сутки с улиц Казани убрали 2 295 тонн снега. В работе принимали участие 57 дорожных рабочих и 236 единиц техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Вместе с этим для противогололедной обработки дорог было использовано 364 тонны реагента и 282 тонны песко-соляной смеси.

Днем в уборке улиц столицы Татарстана будет задействовано 556 дорожных рабочих, а также 268 единиц техники. Среди них: 67 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 37 самосвалов, 51 фронтальный погрузчик и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен сильный снег, в отдельных районах — метель. Максимальная температура воздуха днем составит -5...-10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -6 до -10°С.

Кроме того, в Гидрометцентре Татарстана предупредили, что с 10 по 12 декабря в республике существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.

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Максим Кокунин