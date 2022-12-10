В День Конституции России казанская телебашня окрасится в цвета триколора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День Конституции России, 12 декабря, на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку, которая окрасится в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Так, праздничная иллюминация будет освещать башню с 15.00 до 23.00.

В этот же день цветами триколора окрасятся башни в Белгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Последний раз телебашню украшала яркая праздничная подсветка с 19 по 21 ноября. Тогда для включения иллюминации было сразу несколько поводов: День ракетных войск и артиллерии, акция «Сохраним лес», а также Всемирный день телевидения.

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Максим Кокунин