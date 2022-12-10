Постпред России при ООН: участие США в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Москва уже знает, что американские специалисты участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение ракетных систем на цель осуществляется с помощью их военных спутников.

— А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок, — уточнил он.

Фото: commons.wikimedia.org

США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от России, и больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по территории этой страны. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне.

— Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Ситуация изменилась, — рассказал он.

По его словам, сейчас Вашингтон в меньшей степени обеспокоен тем, что наносимые ВСУ удары по территории России могут побудить Москву к эскалации.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин