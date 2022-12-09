Естественная убыль населения России снизилась на 37,5% за январь — октябрь

Естественная убыль населения в России РФ в январе — октябре 2022 года снизилась на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 501,6 тыс. человек против 802,8 тыс. годом ранее, сообщает Росстат.



Число родившихся в январе — октябре 2022 года уменьшилось на 6,7% — до 1 млн 92 тыс. 66 детей с 1 млн 169 тыс. 911 в январе — октябре 2021 года.

Число погибших в России за январь — октябрь 2022 года снизилось на 19,2% — до 1 млн 593 тыс. 707 человек с 1 млн 972 тыс. 688 человек в январе — октябре 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 2017 года снижается рождаемость, но вместе с этим зафиксировано сокращение естественной убыли населения. В этом году убыль населения составила меньше аналогичного периода более чем на 30%.

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Маргарита Головатенко