Кабмин ввел пошлины на ввоз предметов личной гигиены
Правительство России ввело пошлины на ввоз предметов личной гигиены из недружественных стран, согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации.
Пошлины распространяются на шампуни, средства для волос и для чистки зубов, средства, используемые до и после бритья, дезодоранты, а также моющие и чистящие средства.
Таможенные пошлины утверждены до 31 декабря следующего года, сборы установили на уровне 35%, сообщает RT.
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