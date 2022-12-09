В прокуратуре рассказали о причинах утечки газа в индивидуальном жилом доме в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани в индивидуальном жилом доме по улице Гаванской, 40 произошла утечка газа, в результате отравился подросток 2008 года рождения, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Диагноз «отравление угарным газом» медики поставили, по предварительным данным, со слов родителей. Они отказались от госпитализации сына.

Специалисты ЭПУ «Казаньгоргаз» проверили газовое оборудование, оно оказалось исправным. Оборудование было размещено на цокольном этаже частного дома, где расположена спальная комната подростка. Форточка в комнате котельной была наглухо закрыта, в связи с чем тяга в котельной отсутствовала.

Техобслуживание оборудования в доме было проведено 31 октября, собственниками обеспечен надлежащий доступ. Специалисты рекомендовали заменить газовый котел, у которого истекает срок службы. Собственники дома подали заявление в ЭПУ «Казаньгоргаз» о выдаче технических условий на подключение к газу, которое находится в работе. Однако газовое оборудование самостоятельно собственниками дома не менялось.

Отравление произошло по причине неправильной эксплуатации внутридомового газового оборудования со стороны собственников дома, из-за необеспечения искусственного притока воздуха в котельную путем его проветривания.

Газовое оборудование специалистами ЭПУ «Казаньгоргаз» в доме отключено, собственниками обеспечено привлечение трубо-печной службы для проверки плотности дымоходов в доме. После положительного исхода проверки дымоходов газоснабжение в доме будет возобновлено.

Прокуратура организовала проверку сегодня утром, после сообщения об инциденте в экстренные службы.



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Маргарита Головатенко