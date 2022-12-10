Поляки назвали Западную Украину колонией Варшавы



В Польше заявили, что части Западной Украины являются провинциями Варшавы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на австралийское издание The Conversation.

Представители СМИ подчеркнули, что между двумя восточноевропейскими странами по прежнему царит атмосфера напряженности из-за территориальных и исторических споров.



— Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы «Кресы» — «восточные окраины Польши», — сказано в публикации.

Фото: pixabay.com

Также сообщается, что поляки считают своих соседей родственниками из-за их славянского происхождения и общей истории. При этом Варшава также не забывает и о своих владениях в Волыни и Галиции, а потому относится к украинцам с долей легкого неоколониализма.

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Антон Гаврилов