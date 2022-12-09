Владимир Путин рассказал об угрозах использования превентивного ядерного удара

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию назвал возможность защиты страны при помощи ядерного оружия серьезным фактором сдерживания.



По его словам, после получения сигнала системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), в воздухе ответом оказываются «сотни ракет», и остановить их невозможно:

— Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор.

Путин подчеркнул — если противник считает возможным использование превентивного удара и одновременно полагает, что Россия не может его применить, «это заставляет задуматься о тех угрозах, которые создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран».

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Бишкеке после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он затронул темы обмена заключенными с США, СВО на Украине и ценовой политики на газ и нефть. «Реальное время» приводит основные тезисы.

7 декабря Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.

— Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру. Это сдерживающий фактор, — сказал он и отметил, что ядерные силы в стране в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

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Маргарита Головатенко