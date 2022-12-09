«Всем участникам урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями»: Путин в Бишкеке — главное
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в Бишкеке после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Он затронул темы обмена заключенными с США, СВО на Украине и ценовой политики на газ и нефть.
Приведем главные тезисы:
- Верить никому нельзя, только мне.
- Очень хорошей ситуацию в экономике РФ назвать нельзя, спад есть, но положение лучше, чем во многих странах. В России нет никаких проблем с базовыми продуктами, страна также экспортирует продовольствие по хорошим ценам.
- Единый рынок газа в ЕАЭС должен быть создан в ближайшие два года. Это сложная работа, есть много вопросов, связанных с согласованием позиций.
- Переговоры об обмене заключенными между Россией и США создают определенную атмосферу, но другие вопросы отношений двух стран на них не обсуждались. Новые обмены заключенными возможны, это вопрос переговоров и поиска компромиссов. Переговоры об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются.
- Дополнительная мобилизация не требуется. Я уже говорил об этом — 300 тысяч было призвано, 150 тысяч — находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, немногим больше половины находятся в боевых подразделениях. Остальная половина или на вторых-третьих позициях, либо занимается дополнительной подготовкой. А еще 150 тысяч даже не находятся в группировке — на полигонах и в учебных центрах. Какая дополнительная? Считайте, это боевой резерв.
- Потолок цен на нефть соответствует сегодняшним рыночным ценам на российский сорт. Однако Россия не будет продавать нефть тем, кто его вводит. Указ об ответе на введение потолка цен на нефть из РФ выйдет в ближайшие дни. У России не будет потерь из-за нынешнего потолка цен, но попытки потребителя устанавливать стоимость приведут к коллапсу. Само решение о потолке цен — глупое, вредное, непродуманное и непросчитанное, а цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит такие меры.
- Россия подумает о дополнительном сокращении добычи нефти.
- Переговоры между СВР и ЦРУ — американская, а не российская инициатива. При этом Россия не ожидала ничего особенного от переговоров директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.
- Всем участникам урегулирования на Украине придется в итоге согласиться с реалиями. Россия готова к договоренностям по ситуации, но задумывается о том, с кем имеет дело.
- Специальная военная операция на Украине идет своим чередом, и никаких проблем с ней нет. Россия должна была раньше начинать СВО, но рассчитывала договориться в рамках «Минска-2».
- Крылатые ракеты у России теперь более современные и эффективные, чем у США. РФ возьмет на вооружение американские наработки о превентивном ударе.
- Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее», говорит о том, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что их никто не собирался исполнять.
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Дарья ПинегинаОбществоВласть
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