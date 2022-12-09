В начале декабря в Татарстане снизились цены на сосиски, рис и хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале декабря в Татарстане снизились средние цены на сосиски и сардельки, рис и хлеб. Подешевели и некоторые другие продукты питания, следует из данных официальной статистики.

Лидером рейтинга подешевевших продуктов стали сосиски. За 7 дней средняя цена одного килограмма сократилась на 1,28%, до 376 рублей.

На втором месте рис, стоимость которого упала на 1,28% — он стоит в пределах 90 рублей за килограмм. Тройку лидеров замкнул хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Он стал дешевле на 1,07% и стоит в среднем 82 рубля за кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средняя цена остальных продуктов питания упала меньше чем на 1%:

сахар — на 0,79%, до 62,33 рубля за кг;

сливочное масло — на 0,77%, до 649,73 рубля за кг;

говядина — на 0,72%, до 482,46 рубля за кг;

печенье — на 0,64%, до 207,01 рубля за кг;

пшеничная мука — на 0,6%, до 43,70 рубля за кг;

творог — на 0,59%, до 347,16 рубля за кг;

бананы — на 0,56%, до 86,18 рубля за кг;

подсолнечное масло — на 0,54%, до 124,78 рубля за кг;

мясные консервы — на 0,53%, до 919,70 рубля за кг;

молоко — на 0,39%, до 87,10 рубля за кг;

вермишель — на 0,19%, до 72,98 рубля за кг;

сухие смеси для детского питания — на 0,14%, до 983,70 рубля за кг;

мороженая рыба — на 0,13%, до 219,59 рубля за кг;

фруктово-ягодные консервы — на 0,12%, до 463,84 рубля за кг.

Подорожали в начале декабря яблоки, свежие огурцы и помидоры, а также продукты, входящие в так называемый борщевой набор, — капуста, картофель, репчатый лук, столовая свекла и морковь. Без изменений осталась стоимость баранины и гречки.



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Айрат Назипов