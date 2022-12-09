Официальная статистика: в Татарстане в начале зимы подорожали яблоки, свежие огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В начале декабря в Татарстане подорожали яблоки, свежие огурцы и помидоры, а также ряд других основных продуктов питания. Без изменений осталась стоимость баранины и гречки.

Согласно данным Татарстанстата, динамика роста цен на продукты питания с 28 ноября по 5 декабря сложилась следующим образом:



свежие помидоры — 4,39%, до 119,36 руб./кг,

яблоки — на 4,35%, до 84,42 руб./кг.

свежие огурцы — на 4,27%, до 130,56 руб./кг,

маргарин — на 1,42%, до 243,46 руб./кг,

вареная колбаса — на 1,41%, до 403,63 руб./кг,

мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 1,13%, до 392,67 руб./кг.

Также в Татарстане подорожали свинина, куры, полукопченая колбаса, сметана, овощные консервы для детского питания, куриные яйца, черный байховый чай. Минимально выросли средние цены на сычужные твердые и мягкие сыры, пшено и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в начале зимы в Татарстане подорожали продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Выросли цены на свежую белокочанную капусту, картофель, репчатый лук, столовую свеклу и морковь.



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Татьяна Демина