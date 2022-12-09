Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии за распространение фейков о российской армии
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима, сообщает RT.
Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии.
Суд запретил Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты. Также сохранен арест, наложенный на его счета, передает «РИА Новости».
* Лицо, признанное в России иноагентом.
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