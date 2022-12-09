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Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии за распространение фейков о российской армии

15:12, 09.12.2022
Илью Яшина* приговорили к 8,5 года колонии за распространение фейков о российской армии
Фото: кадр видео/youtube.com

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима, сообщает RT.

Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии.

Суд запретил Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты. Также сохранен арест, наложенный на его счета, передает «РИА Новости».

* Лицо, признанное в России иноагентом.

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Маргарита Головатенко
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