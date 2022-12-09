Почти треть российских бизнесменов заметили значительный рост коррупции на фоне санкций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России почти треть опрошенных бизнесменов (29,8%) сообщили, что заметили значительный рост коррупции на фоне антироссийский санкций, которые западные государства ввели после начала специальной военной операции. Еще 21,5% считают влияние незначительным.



С начала года со случаями коррупции в стране столкнулись 58% опрошенных бизнесменов. По сравнению с 2021-м показатель снизился — тогда их было 69%, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса «Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышленной палаты России.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В анонимном опросе участвовали 42 583 предпринимателей. Большинство из них — владельцы компаний, ИП, самозанятые, а также сотрудники компаний из разных отраслей. Также исследование затронуло государственных и муниципальных служащих.



Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в стране с начала года превысил 37 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.



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Татьяна Демина