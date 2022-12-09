В «Колеса Даром» сменился гендиректор

В нижнекамском ООО «Колеса Даром.ру» сменился генеральный директор. Это выяснило «Реальное время».

По данным сервиса «СПАРК», татарстанская компания занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Выручка фирмы за 2021 год составила 3,2 млрд рублей, тогда как чистая прибыль — 120,8 млн рублей.

Фото: kolesa-darom.ru (Ренат Бадретдинов справа)

По информации сервиса, на протяжении 10 лет пост гендиректора занимал Ренат Бадретдинов. Он ушел со своей должности 6 декабря. Уже на следующий день его сменил Дмитрий Сидякин, который занимает аналогичный пост в ГК «Бринэкс».

Именно ГК «Бринэкс» значится 100%-ным владельцем ООО «Колеса Даром.ру». Это челнинская организация, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом машин. Ею на 50% владеет вышеуказанный Ренат Бадретдинов. Другая половина доли у Рустема Бадретдинова. Он также наполовину владеет бизнесом в ООО «2Сезона» и в ООО «2Р-Недвижимость».

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Айрат Назипов