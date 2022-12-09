В России могут разрешить голосовать несовершеннолетним

В Госдуме рассмотрят законопроект с разрешением голосовать молодым людям с 16 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Законопроект в Госдуму внесет группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 12 декабря. Они полагают, что многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать.

— На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста, — сказано в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru

Авторы проекта полагают, что такой шаг повысит легитимность выборов. По их мнению, в случае принятия закона количество избирателей увеличится почти на 3 млн человек.

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста молодой человек может стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, которому исполнился 21 год.

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Айрат Назипов