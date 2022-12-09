Казанцы наблюдают сбои в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня российские пользователи «ВКонтакте» во многих регионах страны сообщили о сбоях в социальной сети. Не обошли они стороной и Казань.

В частности, не загружаются новые сообщения и не отображаются старые диалоги. Невозможно посмотреть и список своих друзей, групп и новостей.

Фото: скриншот downdetector.br-analytics.ru

76% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 12% жалуются на перебои в работе приложения, 9% — на сбой в работе сайта.

Также на карте России отмечены города, в которых чаще всего поступают сообщения о сбоях в работе социальной сети.

Фото: скриншот downdetector.br-analytics.ru

Напомним, пользователи жаловались на сбои в социальной сети и в октябре — сервис Brand Analytics зафиксировал более 200 сообщений о некорректной работе приложения. 81% пользователей тогда сообщил о проблемах со входом. У 9% наблюдались сбои в работе приложения, 7% не могли зайти на сайт.



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Илина Хакимова