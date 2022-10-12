Пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе социальной сети — по состоянию на 11.15 мск сервис Brand Analytics зафиксировала более 200 сообщений о некорректной работе приложения.

81% пользователей сообщил о проблемах со входом. У 9% наблюдаются сбои в работе приложения, 7% не могут зайти на сайт.

Больше всего сообщений оставили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Фото: downdetector.br-analytics.ru

Вчера сбои наблюдались в работе мессенджера Telegram. С проблемами в работе приложения столкнулись 55% пользователей, о трудностях с отправкой сообщений заявили 23%, с получением — 13%.



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Маргарита Головатенко