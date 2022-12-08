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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Саудовской Аравии

21:15, 08.12.2022
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Саудовской Аравии
Фото: vk.com/daniil__medvedev

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинальном матче выставочного теннисного турнира в Эр-Рияде, сообщает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Медведева. У россиянина второй номер посева.

Александр Зверев провел первые матчи после семимесячного отсутствия из-за травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос».

В полуфинале Медведев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки, победившего россиянина Андрея Рублева.

В ноябре Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

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Маргарита Головтенко
Спорт

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