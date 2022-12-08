«Нефтехимик» обыграл «Металлург»
«Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.
В составе нижнекамцев шайбы забросили: Илья Федотов, Булат Шафигуллир и Илья Федотов.
Следующую встречу команда «Нефтехимика» проведут дома с «Барысом» 19 декабря.
6 декабря ХК «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. У победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.
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