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«Нефтехимик» обыграл «Металлург»

20:20, 08.12.2022
«Нефтехимик» обыграл «Металлург»
Фото: кадр трансляции

«Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.

В составе нижнекамцев шайбы забросили: Илья Федотов, Булат Шафигуллир и Илья Федотов.

Следующую встречу команда «Нефтехимика» проведут дома с «Барысом» 19 декабря.

6 декабря ХК «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. У победителей голами отметились Илья Федотов, Евгений Митякин и Сергей Купцов.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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