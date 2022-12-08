Срочники из Татарстана отправились служить в научную роту — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Сегодня 12 срочников из Татарстана отправились служить в военные роты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в России функционируют 20 научных рот — в Ленинградской, Тамбовской областях и в военном инновационном технополисе «Эра». Каждый из отправившихся на службу окончил высшее учебное заведение. На службе они будут постигать не только ратное мастерство, но и заниматься усовершенствованием систем радиоэлектронной борьбы, разработкой робототехники и современных композитных бронематериалов.

— Это сложнейшая задача, и, конечно, это задача главная при выполнении обязанностей военной службы в течение года. Каждый из вас должен получить военно-учебную специальность. Каждый из вас должен уметь владеть личным оружием, обладать хорошими физическими качествами, — сказал в напутственном слове военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Единственная отправка в научные роты — в этот призыв. С 2015 года на такую службу ушли более 100 юношей из Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко