В России наблюдается дефицит ксенона

Спутникостроители отмечают значительный дефицит и подорожание ксенона, об этом сообщил директор калининградского опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Факел» Геннадий Абраменков.



По его словам, подорожание ксенона влияет на экономику и отдельных аппаратов, и группировки в целом.

— Наблюдается значительный дефицит в принципе ксенона на рынке, то есть необходимого объема для заправки сейчас нет, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Маргарита Головатенко