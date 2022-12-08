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В России наблюдается дефицит ксенона

17:43, 08.12.2022
В России наблюдается дефицит ксенона
Фото: pixabay.com

Спутникостроители отмечают значительный дефицит и подорожание ксенона, об этом сообщил директор калининградского опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Факел» Геннадий Абраменков.

По его словам, подорожание ксенона влияет на экономику и отдельных аппаратов, и группировки в целом.

— Наблюдается значительный дефицит в принципе ксенона на рынке, то есть необходимого объема для заправки сейчас нет, — приводит «РИА Новости» его слова.

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Маргарита Головатенко
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