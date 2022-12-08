Казанский «КриалЭнергоСтрой» обвинил НКР в снижении рейтинга завода «под публичным давлением»

Рейтинг вниз. Займы на сотни миллионов

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» снизило рейтинг казанского завода «КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru (неопределенного) до B+.ru (негативного), выяснило «Реальное время».



— Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств, — комментируют в НКР.

Фото: pixabay.com

Речь о погашении облигационного займа в размере 150 миллионов рублей и возобновляемой кредитной линии в размере 119 миллионов рублей.



В то же время НКР отмечает, что «у компании есть возможность погасить указанные обязательства за счет погашения дебиторской задолженности, при условии своевременных выплат контрагентами части своих обязательств (в настоящий момент размер дебиторской задолженности составляет более 300 млн рублей ), что, впрочем, может повысить риск возникновения кассовых разрывов в 2023 году.

Напомним, 20 сентября НКР опубликовало пресс-релиз с обоснованием снижения рейтинга с BB+.ru до BB-.ru с неопределенным прогнозом.

«Данный рейтинг составлен под публичным давлением»

Руководство казанского завода не согласилось с позицией НКР. Они отметили, что в НКР не учли несколько факторов. По данным компании, за последние три месяца она частично погасила второй облигационный займ в размере 40 млн рублей. Кроме того, разместила третий выпуск облигаций в размере 150 млн рублей, который рефинансирует первый выпуск облигаций. Также у завода якобы улучшился показатель операционного денежного потока.

— По нашему мнению, данный рейтинг составлен под публичным давлением и ни в коей мере не является объективной оценкой нашей компании. Мы не ставим под сомнение погашение первого облигационного выпуска 20.12.2022 и с уверенностью планируем дальнейшей развитие, — прокомментировал владелец завода Расим Киямов.

Фото: krialenergo.ru

Киямов считает, что новый кредитный рейтинг не отражает реального положения дел, в том числе в финансах и в текущем бизнесе компании.

— Кроме того, в сегодняшних условиях, когда большинство иностранных игроков, занимавших основную долю, ушли с российского рынка, ООО «Завод КЭС» рассматривает новые варианты сотрудничества и наращивает объемы производства, успешно реализуя политику импортозамещения, — говорит Киямов.

Отметим, что суммарная чистая прибыль завода с 2017 по 2021 год составила чуть менее 102 миллионов рублей. Уставный капитал предприятия составляет 10,5 миллиона рублей. А среднесписочная численность сотрудников, по данным на 31 декабря 2021 года, — 173 человека. Завод КЭС занимается производством металлоконструкций, изделий и их частей.

Напомним, в сентябре «Реальное время» сообщало, что «КриалЭнергоСтрой» выпустил в оборот на Московскую биржу дополнительные 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью в 1 000 рублей.

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Айрат Назипов