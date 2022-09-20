Казанский завод КЭС выпустил 150 тысяч облигаций на Московскую биржу

Казанский завод «КриалЭнергоСтрой» сообщил, что выпускает в оборот на Московскую биржу дополнительные 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью в 1 000 рублей каждая. Информация об этом опубликована на портале «СПАРК-Интерфакс».

Способ размещения ценных бумаг — открытая подписка. Срок погашения облигаций намечен на 1 456 день с даты начала размещения на бирже, то есть выпускаются бумаги на 4 года. Согласно сообщению с сайта Мосбиржи, облигации завода включены в Сектор Роста.

По итогам прошлого года завод КЭС отчитался о выручке в 1,4 миллиарда рублей при чистой прибыли в 28,2 миллиона. За последние пять лет такой показатель выручки является рекордным, а максимальные значения прибыли были достигнуты в 2019 году, тогда компания отчиталась о 40,8 миллионах рублей.

Выручка и чистая прибыль Завода КЭС с 2017 по 2021 годы. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных «СПАРК-Интерфакс»

Суммарная чистая прибыль завода с 2017 по 2021 годы составила чуть менее 102 миллионов рублей. Уставной капитал предприятия составляет 10,5 миллиона рублей. А среднесписочная численность сотрудников по данным на 31 декабря 2021 года — 173 человека. Завод КЭС занимается производством металлоконструкций, изделий и их частей.

Среди клиентов завода «КЭС» на х официальном сайте указаны такие крупные игроки рынка как ПАО «Татнефть», «Лукойл», ICL, «Ак Барс Холдинг», «Башкирская Медь», футбольный клуб «Рубин» и другие.

Владеют заводом братья Ильдар и Расим Киямовы. Последний, помимо статуса соучредителя, также является директором предприятия, а также владельцем и руководителем завода «КЭС-МСК», основной вид деятельности которого — оптовая торговля электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

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Артем Гафаров