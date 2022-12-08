За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 1,2 млн россиян — это много или мало?

За прошлую неделю в России выявили 1,2 миллиона человек, заразившихся ОРВИ и гриппом. Такую цифру озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Грипп в самом деле регистрируется уже в 74 субъектах, но ситуация разная. Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная, — сообщила она.

Глава Роспотребнадзора предупредила, что если россияне не могут соблюдать меры профилактики, то пик заболеваемости придется на Новый год. Она обратила внимание, что прирост заболевших за прошлую неделю составил 23%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чтобы избежать заражения, Анна Попова призвала россиян вакцинироваться. Сделать это лучше на этой неделе. Она напомнила, что россиянам доступны четыре отечественные вакцины, эффективность которых доказана.

1,2 млн заболевших человек — это:

0,8% населения России — по данным Всероссийской переписи, в стране проживает 147,6 миллиона человек.

— по данным Всероссийской переписи, в стране проживает 147,6 миллиона человек. В среднем по 171,2 тысячи зараженных в день .

. В среднем по 13,5 тысячи заболевших в регионе — в России на сегодняшний день 89 субъектов.

— в России на сегодняшний день 89 субъектов. В 60 раз меньше числа привитых россиян — на 6 декабря вакцинировались более 72,4 млн человек.

— на 6 декабря вакцинировались более 72,4 млн человек. В 28 раз больше числа заболевших COVID-19 за неделю — с 28 ноября по 4 декабря коронавирусом заразились 42 837 человек.

— с 28 ноября по 4 декабря коронавирусом заразились 42 837 человек. Количество заболевших COVID-19 в Ливане за время пандемии — с ее начала там заразились 1,22 миллиона человек.

— с ее начала там заразились 1,22 миллиона человек. В 2,5 раза меньше числа заболевших коронавирусом в мире за неделю — 28 ноября по 4 декабря заразились 2 979 223 человека.

— 28 ноября по 4 декабря заразились 2 979 223 человека. Больше числа переболевших «испанкой» в РСФСР с августа 1918 года по весну 1919 года — 1,09 миллиона граждан.

— 1,09 миллиона граждан. Население Казани без Авиастроительного района — всего в городе насчитывается 1,3 миллиона жителей.

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Татьяна Демина