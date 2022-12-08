Bloomberg: Турция попросит у России 25% скидку на оплату газа

Турция планирует провести с Россией переговоры о скидках на импорт газа. Переговоры должны состояться в пятницу, в Анкаре, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, турецкая сторона хочет добиться у России 25% скидки на газ. Такое решение якобы поможет президенту Эрдогану в преддверии выборов в следующем году. Как считают чиновники Турции, скидка поможет ослабить давление на лиру и избежать повышения цен на энергоносители в их стране.

Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году. В случае провала переговоров турецкая делегация будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в конце октября Турция договорилась с Россией о создании газового хаба на своей территории. Позднее на эту тему высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что так стране будет легче контролировать акваторию Черного моря.

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Айрат Назипов