В Елабужском районе спасли краснокнижного орлана-белохвоста

Занесенного в Красную книгу России орлана-белохвоста спасли в Татарстане в Елабужском районе. Специалисты Росприроднадзора и национального парка «Нижняя Кама» изъяли птицу из естественной среды.

— У хищника произошло открытое разрушение связок сустава костей кисти левого крыла, и он не мог самостоятельно существовать в естественной природной среде обитания, — рассказали «Известиям Мордовии» в пресс-службе Росприроднадзора.

Сейчас птица находится в национальном парке «Нижняя Кама». Ее состояние оценивается как удовлетворительное — у орлана появился аппетит и проявляется охотничий интерес. После тщательного обследования и курса реабилитации примется решение о возвращении его в естественную среду.



Напомним, в Государственную Думу внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами. Санкция предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева