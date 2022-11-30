Средний размер автокредита в Татарстане опустился ниже миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В октябре 2022 года средний размер автокредита в Татарстане составил 938,3 тысячи рублей. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре, когда он достигал 1,02 миллиона, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру кредита на покупку машины Татарстан занимает 23-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва (1,6 миллиона), Московская область (1,43 миллиона) и Санкт-Петербург (1,42 миллиона).

Топ-30 замыкает Удмуртия. Там в октябре средний размер автокредита составил 844,1 тысячи рублей, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которые обрабатывает Национальное бюро кредитных историй, в октябре 2022 года средний размер выданных автокредитов в России составил 1,08 млн рублей. Это на 6,1% меньше, чем в сентябре.



Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года объем автокредитования составил 19,8 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 40,1%.



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Татьяна Демина