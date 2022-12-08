В Казани снесут семь незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В большинстве случаев казанские власти не смогли установить собственников объектов. Всего в списке их семь:

торговый объект на улице Ю. Фучика, вблизи дома №49;

торговый объект на улице Ю. Фучика, вблизи дома №105б;

торговый объект на улице Р. Зорге, вблизи дома №67;

торговый объект на улице Р. Зорге, вблизи дома №50б;

торговый объект на улице Татарстана, вблизи дома №52;

автофургон на улице Х. Мавлютова, вблизи дома №17;

второй автофургон на улице Х. Мавлютова, вблизи дома №17.

Владельцы должны добровольно демонтировать объекты с 8 по 12 декабря. В противном случае, власти города принудительно снесут их. Срок выполнения работ — с 13 декабря по 12 марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, мэрия Казани регулярно вывешивает списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. В начале декабря в списке оказались торговые объекты, расположенные на улицах Гвардейской, Г. Тукая, Карбышева, Адоратского, Г. Ахунова и на проспекте Ямашева.

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Айрат Назипов