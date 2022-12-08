В Казани снесут семь незаконно установленных торговых объектов
Власти Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.
В большинстве случаев казанские власти не смогли установить собственников объектов. Всего в списке их семь:
- торговый объект на улице Ю. Фучика, вблизи дома №49;
- торговый объект на улице Ю. Фучика, вблизи дома №105б;
- торговый объект на улице Р. Зорге, вблизи дома №67;
- торговый объект на улице Р. Зорге, вблизи дома №50б;
- торговый объект на улице Татарстана, вблизи дома №52;
- автофургон на улице Х. Мавлютова, вблизи дома №17;
- второй автофургон на улице Х. Мавлютова, вблизи дома №17.
Владельцы должны добровольно демонтировать объекты с 8 по 12 декабря. В противном случае, власти города принудительно снесут их. Срок выполнения работ — с 13 декабря по 12 марта 2023 года.
Напомним, мэрия Казани регулярно вывешивает списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. В начале декабря в списке оказались торговые объекты, расположенные на улицах Гвардейской, Г. Тукая, Карбышева, Адоратского, Г. Ахунова и на проспекте Ямашева.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым