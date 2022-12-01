В Казани снесут ряд незаконно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу или перемещению. Соответствующие распоряжения исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.

В списке подлежащих сносу объектов значатся:

торговый павильон на улице Гвардейской, вблизи дома №42;

торговый павильон по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №49;

торговый павильон на улице Габдуллы Тукая, вблизи дома №112;

торговый павильон на улице Карбышева, вблизи дома №13;

автофургон на улице Адоратского, вблизи дома №31а;

торговый объект на улице Гарифа Ахунова, вблизи дома №22а.

Сроки на добровольный демонтаж объектов — с 1 по 5 декабря. Если владельцы не уберут объекты самостоятельно, власти сделают это принудительно в срок с 6 декабря 2022 года по 5 марта 2023-го.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре в Казани также утверждался перечень самовольно установленных объектов, которые подлежат демонтажу. Тогда в списке оказались торговые объекты по адресам: проспект Хусаина Ямашева, улица Центральная, Декабристов, Сафиуллина, Маршала Чуйкова и другие.

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Максим Кокунин