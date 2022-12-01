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В Казани снесут ряд незаконно установленных торговых объектов

10:12, 01.12.2022 2
В Казани снесут ряд незаконно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу или перемещению. Соответствующие распоряжения исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.

В списке подлежащих сносу объектов значатся:

  • торговый павильон на улице Гвардейской, вблизи дома №42;
  • торговый павильон по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №49;
  • торговый павильон на улице Габдуллы Тукая, вблизи дома №112;
  • торговый павильон на улице Карбышева, вблизи дома №13;
  • автофургон на улице Адоратского, вблизи дома №31а;
  • торговый объект на улице Гарифа Ахунова, вблизи дома №22а.

Сроки на добровольный демонтаж объектов — с 1 по 5 декабря. Если владельцы не уберут объекты самостоятельно, власти сделают это принудительно в срок с 6 декабря 2022 года по 5 марта 2023-го.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в ноябре в Казани также утверждался перечень самовольно установленных объектов, которые подлежат демонтажу. Тогда в списке оказались торговые объекты по адресам: проспект Хусаина Ямашева, улица Центральная, Декабристов, Сафиуллина, Маршала Чуйкова и другие.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:41
    на фото изображен двор чеховского рынка.
    Почему его закрыли? стоит пустует.
    Как я понимаю снести его невозможно. Лабаз сделан монолитным железобетонным купол монолитный разобрать его невозможно. только взрывать.Но рядом жилые дома.
    Когда его построили в советской татарии писали что он рассчитан на 300 лет эксплуатации в 197 1году построен как сносить монолитный купол?? невозможно.
    только взрывать а рядом жилые дома элитная застройка.

    тупик. восстановить и открыть торговлю
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  • Анонимно 11:00
    так что за ларек рядом с домом по улице гвардейской? овощной?
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