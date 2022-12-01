В Казани снесут ряд незаконно установленных торговых объектов
В Казани утвердили очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу или перемещению. Соответствующие распоряжения исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.
В списке подлежащих сносу объектов значатся:
- торговый павильон на улице Гвардейской, вблизи дома №42;
- торговый павильон по проспекту Х. Ямашева, вблизи дома №49;
- торговый павильон на улице Габдуллы Тукая, вблизи дома №112;
- торговый павильон на улице Карбышева, вблизи дома №13;
- автофургон на улице Адоратского, вблизи дома №31а;
- торговый объект на улице Гарифа Ахунова, вблизи дома №22а.
Сроки на добровольный демонтаж объектов — с 1 по 5 декабря. Если владельцы не уберут объекты самостоятельно, власти сделают это принудительно в срок с 6 декабря 2022 года по 5 марта 2023-го.
Напомним, в ноябре в Казани также утверждался перечень самовольно установленных объектов, которые подлежат демонтажу. Тогда в списке оказались торговые объекты по адресам: проспект Хусаина Ямашева, улица Центральная, Декабристов, Сафиуллина, Маршала Чуйкова и другие.
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комментарии
Почему его закрыли? стоит пустует.
Как я понимаю снести его невозможно. Лабаз сделан монолитным железобетонным купол монолитный разобрать его невозможно. только взрывать.Но рядом жилые дома.
Когда его построили в советской татарии писали что он рассчитан на 300 лет эксплуатации в 197 1году построен как сносить монолитный купол?? невозможно.
только взрывать а рядом жилые дома элитная застройка.
тупик. восстановить и открыть торговлю