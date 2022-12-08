В Минздраве назвали провокацией сообщения, что Россия в топе-5 стран по передаче ВИЧ

В пресс-службе Минздрава заявили, что сообщения Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) о том, что Россия входит в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, не соответствуют действительности.

— В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны, — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что автор первоначальной публикации ссылается на данные, которые произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений. «Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России», — отметили в Минздраве.

Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год по стране снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения.



В Минздраве также добавили, что в Российской Федерации очень высокий охват тестированием на ВИЧ — он составляется почти 30% населения страны. По сравнению с 2000 годом он вырос почти в 2 раза: с 24 млн человек до 42 млн человек в 2021 году, а это, в свою очередь, позволяет получать объективные данные и выявлять больных на ранних стадиях заболевания, чтобы своевременно начинать лечение.

— В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их «накоплению» в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер. По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны, — сообщили в министерстве.

В 13 районах Татарстана зафиксировано превышение республиканского показателя по инфицированию ВИЧ. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова. По ее словам, превышение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией за десять месяцев 2022-го в сравнении с прошлым годом зарегистрировано в 19 муниципальных образованиях Татарстана, в полтора и более раза — в шести районах. Это Бавлинский, Дрожжановский, Заинский, Лаишевский, Чистопольский и Ютазинский.

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Илина Хакимова