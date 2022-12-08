Маск обнародует все случаи цензурирования и сокрытия важной информации в Twitter

Нынешний директор социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что в ближайшем времени обнародует всю важную информацию, которая подверглась цензуре или была сокрыта.



Маск под одним из твитов начал дискуссию с основателем компании Джеком Дорси по делу о скандале с ноутбуком Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена. Дорси предложил предпринимателю в рамках политики прозрачности опубликовать все данные без цензуры.

— Наиболее важные данные были скрыты <...>, а некоторые, возможно, удалены, однако мы обнародуем все, что найдем, — приводит ТАСС цитату Маска.

На прошлой неделе независимый журналист Мэтт Таиби сослался на внутреннюю переписку Twitter и сообщил, что соцсеть на регулярной основе следовала указаниям американских властей (в основном представителей Демократической партии по цензурированию своей социальной сети, уточнил он). В случае со скандалом с сыном Байдена ряд руководителей и вовсе решил скрывать все материалы с этой историей посредством того, что они будут подпадать под политику ограничения публикации информации полученной благодаря хакерству.

В СМИ не раз появлялись данные из ноутбука Хантера Байдена: например, еще в июне Минобороны рассказало, что сын президента США лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине. В ведомстве уточнили, что об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.

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Илина Хакимова