Владимир Путин заявил, что его позиция против возвращения смертной казни не поменялась

Фото: кадр прямого эфира/youtube.com

Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция по вопросу возвращения смертной казни не поменялась.



— Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возвращение смертной казни, что для этого придется поменять Конституцию; поэтому моя позиция не поменялась, — сказал он.

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ноябре заявлял, что возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Он отметил, что такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

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Маргарита Головатенко