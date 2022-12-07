В СПЧ призвали увеличить штрафы за утечки персональных данных

Фото: кадр прямого эфира/youtube.com

Штрафы за утечки персональных данных граждан в России очень низкие — за сливы данных миллионов человек могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.



Он предложил увеличить штрафы для организаций, которые собирают персональные данные: это поможет улучшить подходы к их защите. Также предложено ввести уголовную ответственность за незаконный оборот персональными данными.

Кабанов считает, что необходимо дать поручения Минцифры и МВД по увеличению оборотных штрафов для хозяйствующих субъектов и ввести уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных. Центробанку — проработать механизм возвращения кредитными организациями похищенных денежных средств их клиентам, так как чаще всего это связано с утечкой персональных данных.

Путин подчеркнул важность защиты персональных данных и согласился с тем, что этот насущный вопрос не отрегулирован. Соответствующие поручения будут даны Минцифры, МВД и ЦБ.

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Маргарита Головатенко