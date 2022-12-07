Замминистра экологии Татарстана о попадании в рейтинг соответствия ESG-критериям: «Это неслучайно»

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева прокомментировала «Реальному времени» попадание Татарстана в рейтинг соответствия ESG-критериям. По экологическому показателю республика заняла первое место.

— Системная работа должна дать свой результат. Мы тоже много анализируем и качество атмосферного воздуха, и качество водных объектов. Неслучайно же, что в 2,6 раза вырос валовой региональный продукт и выбросы при этом снизились на 21,4%. Все это неслучайно, — сказала нам Манидичева.

Как отметила собеседница, улучшить результаты удалось не за один год, а за «последнюю пятилетку».

— Импульс всему придал, конечно же, национальный проект «Экология». И в Татарстане здесь большое количество мероприятий реализуется ключевых, которые влияют на показатели окружающей среды, — добавила она.

Фото: realnoevremya.ru/ (архив)

Как добавила заместитель министра, удержаться на вершине рейтинга будет довольно непросто. Но в министерстве будут стараться улучшить показатели республики.

Напомним, «Реальное времени» писало о попадании Татарстана в рейтинг соответствия ESG-критериям. К такому выводу пришли авторы исследования НРА и МГУ.





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов