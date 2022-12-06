Жители села в Нижнекамском районе Татарстана просят открыть ФАП — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Жители села Байгулово в Нижнекамском районе Татарстана нуждаются в фельдшерском пункте — сейчас он работает не на постоянной основе и его сложно назвать ФАПом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Как описывают жители села, в пункте — холодно, грибок и сырость. Его несколько раз ремонтировали своими силами, но толку от этого было мало.

Построить новый ФАП власти здесь не могут — мало жителей. Ремонтировать старое здание тоже не получается, поскольку оно не стоит на балансе местной администрации. Часть помещений принадлежит Камско-Полянской больнице, другая — физическому лицу. Жителям пока остается пользоваться тем, что есть, либо воспользоваться услугой доставки пациентов до ближайшего медпункта. Заказать транспорт можно через своего фельдшера.

— Жители оказались заложниками ситуации. Они — возрастные люди, им далеко добираться до Каенлов. Каенлинский ФАП находится в двух километрах отсюда, — пояснил руководитель Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Нижнекамскому району Сергей Мерсяев.

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Маргарита Головатенко