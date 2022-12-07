Инфекционист рассказал об опасности заражения инфекцией при получении посылок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова, люди со слабым иммунитетом, получая посылку от курьера, могут заразиться респираторными и кишечными инфекциями, которые могут привести к летальному исходу, сообщает «Газета.Ru».



— Некоторые патогены могут сохраняться определенный промежуток времени. Если у сборщика или курьера, например, симптомы респираторной инфекции, он чихает и кашляет, соответственно, он может инфицировать поверхность посылки. При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался — и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной

поверхностью, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Иван Коновалов рассказал, что возбудители кишечных инфекций могут жить во внешней среде несколько лет и передача возбудителей кишечных инфекций возможна при доставке готовой еды. Патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней. Чтобы не заразиться инфекцией, эксперт советует мыть руки перед приемом пищи.



Но чаще всего инфекции передаются другими путями. Из-за пандемии COVID-19 услугами служб доставки начали пользоваться гораздо чаще, и сейчас они пользуются высоким спросом. В России в январе — октябре 2022 года число онлайн-заказов с курьерской доставкой выросло практически в 13 раз по сравнению с прошлым годом.



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Диана Фатыхова