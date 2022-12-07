Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов

В среду, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Утром возможен туман, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане прогнозируется от -10 до -15 градусов. В Казани ожидается от -11 до -13°С, в Набережных Челнах — от -12 до -15°С.

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного южный ветер. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

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Татьяна Демина