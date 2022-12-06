Ночью в Татарстане похолодает до -26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь на среду, 7 декабря, в Татарстане ожидается от -15..-20 градусов. При прояснениях температура опустится до -26°С, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В Казани ночью похолодает до -15..-17 градусов. При прояснениях возможно до -20°С.

Днем в Татарстане прогнозируется от -10 до -15 градусов. В столице республики ожидается от -11 до -13°С. Установится облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 4 декабря, среднесуточные температуры оказались на 10—15 градусов ниже климатической нормы. Днем зафиксировали -11—17°С, ночью — от -14 до -22°С.

Потепление в Татарстане ожидается уже в выходные. К субботе, 10 декабря, ночные температуры повысятся до -7..-12 градусов, дневные составят от -4 до -9°С.



Сегодня в Татарстане облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха от -10 до -15 градусов, в Казани — от -11 до -13°С.



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Татьяна Демина