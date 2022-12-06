Казань осталась на 3-м месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По итогам января — октября 2022 года, Казань замыкает топ-3 рейтинга социально-экономического развития районов и городских округов Татарстана. На этой же строчке она находилась и по итогам первых трех кварталов.

Лидером оказался Альметьевский район Татарстана. На второй строчке по итогам десяти месяцев находится Лаишевский район.

В десятку лидеров также вошли Тукаевский, Нижнекамский и Новошешминский районы, Набережные Челны, Верхнеуслонский, Пестречинский и Елабужский районы. Замыкает рейтинг Дрожжановский район.

Казань поднялась с четвертой на третью строчку в рейтинге социально-экономического развития районов и городских округов Татарстана по итогам января — августа 2022 года. Лидером на тот момент был Лаишевский район.

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Татьяна Демина