Главное о коронавирусе на 6 декабря: хакеры украли COVID-пособия в США, лекарство для печени подавляет вирус

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах начался рост заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 81 человека. Всего на 6 декабря в республике зарегистрирован 191 001 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 187 930 человек, за минувшие сутки — 78. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 37 человек.



Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев рассказал, что в городе отмечается рост случаев заражения коронавирусом. Так, за последнюю неделю заболевание было подтверждено у 100 местных жителей. По его словам, это на 18 человек больше, чем было неделей ранее. Всего с начала пандемии в автограде выявлено около 27 тысяч случаев COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 6 декабря, в республике выполнено 8 017 214 лабораторных тестов на COVID-19. За прошедшие сутки проведено 7 015 исследований. Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане сокращается. Так, последние 7 дней он составил 180,6 исследования на 100 тысяч населения.

В Минздраве напомнили о риске обострения хронических болезней из-за COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 561 случай коронавируса, выздоровели 6 690 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 628 829, а выздоровевших — до 21 030 317. Госпитализировали за сутки 1 471 человека. Умерли за сутки 59 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 342 человека.

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что на сегодняшний день ОРВИ, грипп и коронавирус в большинстве случаев протекают легко, но, несмотря на это, есть риск обострения хронических заболеваний. Так, например, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца или появиться головокружение при цереброваскулярной болезни, рассказала эксперт.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса прошли более 150 тысяч жителей региона. В ведомстве отметили, что диспансеризация является важной частью лечения, так как COVID-19 провоцирует развитие хронических патологий — нарушения работы сердца, дыхательной системы и сосудов. Процедура проводится в два этапа, а пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников рассказал, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе увеличился за прошедшую неделю на 23,6%, до 16,7 тысячи заболевших. Вместе с этим было зарегистрировано 269 случаев COVID-19, что на 13% меньше в сравнении с предыдущей неделей, коэффициент распространения инфекции составил 0,99%. Как отметил специалист, к концу декабря ожидается активная циркуляция гриппа совместно с коронавирусом, есть риск развития смешанных инфекций.

В Ивановской области по-прежнему остается напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей. Так, за прошедшую неделю прирост составил 6 случаев — их регистрируют ежедневно. Всего в регионе зафиксировано 22 448 пациентов с COVID-19 среди несовершеннолетних, что составляет 17,2% от всех заразившихся.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов заявил, что ведомство прорабатывает механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки вывести обновленные вакцины против COVID-19 на рынок. По его словам, их препарат был создан на основе «Спутника V», но с обновленным набором антигенов. Однако сама Всемирная организация здравоохранения пока не принимала решений по смене штаммового состава вакцин, отметил специалист.

Александр Лукашенко: Белоруссия лучше остальных стран справилась с коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 мск заразились 645 800 202 раза, 6 642 313 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 023 619). На второй строчке — Индия (44 675 006), на третьей — Франция (38 278 536), на четвертой — Германия (36 604 648), на пятой — Бразилия (35 396 191).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 081 638). За ними следуют Бразилия (690 229), Индия (530 633), Россия (384 379, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 592).



За время пандемии было сделано 13 056 608 972 инъекции вакцины против коронавируса.

Ученые Кембриджского университета установили, что урсодиол (лекарство от болезней печени) смог подавить коронавирус в организме хомячков и помешал частицам SARS-CoV-2 проникнуть в клетки человеческих легких. Препарат представляет гепатопротектор, компонентом которого является урсодезоксихолевая кислота. При попадании в печень ее молекулы помогают вырабатывать желчь и подавлять синтез холестерина, что помогает лечить цирроз и другие тяжелые болезни этого органа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря сильной и жесткой системе контроля здравоохранения страна смогла справиться с пандемией коронавируса так, как никто в мире. Напомним, в начале пандемии власти республики не вводили карантин. Затем все же было решено организовать масочный режим в закрытых помещениях, а также ограничить число одновременно находящихся посетителей в ТЦ и на объектах питания. Стоит отметить, что официальная статистика по коронавирусу в Белоруссии давно не публикуется.

Фото: kremlin.ru

Также Лукашенко рассказал о том, как спас жизнь пациентки с коронавирусом, находящейся в больнице Шкловского района. По его словам, женщина находилась при смерти, но после вмешательства ей оказали все необходимые процедуры. Президент обратил внимание, что чиновников лечат успешно, а люди в районных больницах зачастую лишены этой помощи.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил положительный результат теста на COVID-19. Он рассказал, что в настоящее время находится в изоляции, где продолжает свою работу. Вместе с этим в пресс-службе правительства уточнили, что премьер прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Фото: en.wikipedia.org

Китайские организаторы 32-й Харбинской международной ярмарки перенесли сроки ее проведения с декабря 2022 на июнь 2023 года из-за нестабильной эпидситуации с коронавирусом. Стоит отметить, что часть запланированных мероприятий все же пройдет в текущем году, но в онлайн-формате. За последние сутки медики выявили в Харбине 63 новых случая COVID-19, а также 526 бессимптомных носителей инфекции.

Секретная служба США подозревает китайских хакеров в краже $20 млн в виде пособий, выделенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Уточняется, что речь идет о хакерской группировке APT41, «спонсируемой китайским государством». Так, по данным спецслужбы, действия хакеров охватили около 2 тысяч счетов и более 40 тысяч финансовых операций.

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Максим Кокунин