На озере Средний Кабан в Казани появились «ледяные цветы»

Фото: Эва Милконская

Казанский фотограф Эва Милконская рассказала о редком природном явлении — «ледяных цветах» на озере Средний Кабан. Она упомянула, что в наблюдает уникальный феномен в столице Татарстана уже второй раз.



«Ледяные цветы» — это кристаллы льда, которые образуются на спокойной поверхности воды, когда очень сухой воздух имеет температуру намного меньше температуры воды.

Фото: Эва Милконская

Для появления таких «цветов» должно совпасть сразу несколько факторов. В частности, заледенелый слой поверхности воды должен быть тонким, а температура самого льда должна составлять около 0 градусов. При этом температура воздуха должна быть ниже -20 градусов по Цельсию. Важным моментом является абсолютно безветренная погода — полный штиль.

«Вырастают» такие «цветы» буквально за несколько секунд. Однако, как только погодные условия меняются и слой льда становится толще, они исчезают.

Фото: Эва Милконская

— В научных источниках <…> пишут, что можно всю жизнь прожить на Севере и не увидеть это чудо природы, а если и повезет, то наблюдать феномен получится крайне небольшое количество времени. А я живу в Казани и вижу это уже второй раз, представляете? — поделилась фотограф.

Фото: Эва Милконская

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Маргарита Головатенко