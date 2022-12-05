В Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана открываются ворота в сказку — увидеть Кыш Бабая спешат как взрослые, так и дети, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В отличие от собрата Деда Мороза у Кыш Бабая целая свита помощников: это влюбленные Тахир и Зухра, проказники Шурале и Шайтан, а также сам могучий Батыр, и это не весь список.

Но чтобы добраться до самого Кыш Бабая, гостям необходимо пройти череду испытаний: разгадать загадки Аждахи-дракона, развеселить Убырлы карчык (татарскую бабу Ягу) и расколдовать влюбленную пару.

Ежегодно в резиденцию Кыш Бабая приходит почти 10 тысяч писем со всего мира. Получить подарки от сказочных героев может каждый желающий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко