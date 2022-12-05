В Татарстане открылась резиденция Кыш Бабая — видео
В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана открываются ворота в сказку — увидеть Кыш Бабая спешат как взрослые, так и дети, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В отличие от собрата Деда Мороза у Кыш Бабая целая свита помощников: это влюбленные Тахир и Зухра, проказники Шурале и Шайтан, а также сам могучий Батыр, и это не весь список.
Но чтобы добраться до самого Кыш Бабая, гостям необходимо пройти череду испытаний: разгадать загадки Аждахи-дракона, развеселить Убырлы карчык (татарскую бабу Ягу) и расколдовать влюбленную пару.
Ежегодно в резиденцию Кыш Бабая приходит почти 10 тысяч писем со всего мира. Получить подарки от сказочных героев может каждый желающий.
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