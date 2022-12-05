ITA подтвердило 21 нарушение антидопинговых правил россиянами на Олимпиаде в Лондоне

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом говорится в отчете ITA.



Утверждается, что всего после перепроверок допинг-проб было выявлено 73 случая нарушений антидопинговых правил, что привело к перераспределению 46 олимпийских наград по четырем видам спорта, при этом была изъята 31 медаль, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко