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ITA подтвердило 21 нарушение антидопинговых правил россиянами на Олимпиаде в Лондоне

20:26, 05.12.2022
ITA подтвердило 21 нарушение антидопинговых правил россиянами на Олимпиаде в Лондоне
Фото: olympic.org

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом говорится в отчете ITA.

Утверждается, что всего после перепроверок допинг-проб было выявлено 73 случая нарушений антидопинговых правил, что привело к перераспределению 46 олимпийских наград по четырем видам спорта, при этом была изъята 31 медаль, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко
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