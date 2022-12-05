В Татарстане фермеры вывели на поля тракторы с катками, чтобы спасти урожай от наледи
Из-за ледяного дождя, льющего над Татарстаном почти сутки, поля республики покрылись ледяным настом, сообщает ГТРК «Татарстан». Теперь фермерам необходимо спасать урожай.
Согласно информации издания, аграрии нашли выход из ситуации — они выводят на поля тракторы с катками, которые обычно применяются при посеве. Оказалось, что механизм способен убрать и слой льда.
По словам фермера Асхата Байкова, он ездит по заснеженному полю уже четвертый день. Работа продвигается, но не так быстро.
Не дать ледяному дождю поставить под угрозу урожай мог бы покров снега. Однако лежал он не везде, и открытая земля покрылась наледью.
Напомним, в Татарстане в конце ноября прошел ледяной дождь, образовался гололед. Из-за этого контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Также из-за непогоды произошли многочисленные повреждения и обрывы контактной сети, длительные простои подвижного состава.
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