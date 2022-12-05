В Татарстане фермеры вывели на поля тракторы с катками, чтобы спасти урожай от наледи

Фото: скриншот

Из-за ледяного дождя, льющего над Татарстаном почти сутки, поля республики покрылись ледяным настом, сообщает ГТРК «Татарстан». Теперь фермерам необходимо спасать урожай.

Согласно информации издания, аграрии нашли выход из ситуации — они выводят на поля тракторы с катками, которые обычно применяются при посеве. Оказалось, что механизм способен убрать и слой льда.

По словам фермера Асхата Байкова, он ездит по заснеженному полю уже четвертый день. Работа продвигается, но не так быстро.

Фото: скриншот

Не дать ледяному дождю поставить под угрозу урожай мог бы покров снега. Однако лежал он не везде, и открытая земля покрылась наледью.

Напомним, в Татарстане в конце ноября прошел ледяной дождь, образовался гололед. Из-за этого контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Также из-за непогоды произошли многочисленные повреждения и обрывы контактной сети, длительные простои подвижного состава.

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Елизавета Пуншева