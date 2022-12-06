«Есть риск возникновения резких головных болей»: врач о резких перепадах атмосферного давления

Резкие перепады атмосферного давления чреваты резкими головными болями. Об этом «Реальному времени» заявил врач, заведующий приемно-диагностического отделения горбольницы №7 Казани Рагим Насибов.



— Пациенты, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, пожилые люди 60+ находятся в определенной группе риска. Если они не проходили ту же самую диспансеризацию, не выявляли каких-то скрытых заболеваний, у них есть риск возникновения резких головных болей, — пояснил он.

Насибов отметил, что в подобных погодных условиях повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого, в свою очередь, возникают головные боли.

При проявлении таких симптомов необходимо обратиться к кардиологу, напомнил специалист. Если состояние более критическое — стоит вызвать скорую.

Напомним, 4 декабря в Казани зафиксировали давление в 779,9 мм ртутного столба. Как выяснило «Реальное время», это значение стало рекордным для 4 декабря за последние 56 лет. В последний раз такие аномалии регистрировались в 1966 году.

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Елизавета Пуншева