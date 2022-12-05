Управление Гостехнадзора Татарстана возглавил Альберт Бурганов

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники возглавил Альберт Бурганов. Он вступает в должность с 5 декабря.

На сайте Гостехнадзора Татарстана информация о начальнике отсутствует. У него есть один заместитель — Мунир Халиков.

Фото: gtn.tatarstan.ru

Напомним, до Альберта Бурганова должность начальника Управления Гостехнадзора Татарстана занимал Радик Зиатдинов. Он скончался в октябре в возрасте 55 лет.

Гостехнадзор Татарстана занимается региональном государственном надзором в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов. Также на него возложен федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина