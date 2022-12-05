СК обвинил колумбийца в организации массовой рассылки фейков о СВО

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике — его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ при проведении специальной военной операции (пп. «б, г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России, сообщили в пресс-службе СКР.



Установлено, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в России, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С использованием этих средств связи абонентам российских операторов удаленно производилась рассылка заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ, в том числе мирного населения.

Суд избрал в отношении Хиральдо Сарая меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: sledcom.ru

Следствие изучило предметы и документы, компьютерную, мобильную и иную технику, изъятую у обвиняемого из оборудованного им тайника. Проведен комплекс необходимых компьютерно-технических экспертиз, установлено программное обеспечение, позволявшее соучастникам удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений якобы от реальных пользователей — граждан России.

Исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Они осуществляли деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается.

В ходе расследования также были получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании. Эти факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства.

Фото: sledcom.ru

В конце ноября президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих называл информацию оружием борьбы и призвал не доверять информации из интернета.

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко