В МИД место Руденко занял экс-посол России в Японии
В МИД России сменился замглавы, курирующий вопрос СНГ, сообщает «РИА Новости». Вместо Андрея Руденко пост занял бывший посол страны в Японии Михаил Галузин.
— Замглавы МИД РФ Андрей Руденко займется азиатским направлением, направление СНГ будет вести Михаил Галузин, — отметили в МИД России.
СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин освободил Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы МИД.
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