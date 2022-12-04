Карты жителя Татарстана планируют выпустить в первом квартале 2023 года

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что власти республики собираются уже в I квартале 2023 года выпустить первые 100 тыс. карт жителя республики на базе платежной системы «Мир», которые объединят в себе несколько финансовых и социальных сервисов.



— Мы решили отказаться на первом этапе от живого пластика, потому что у нас есть у всех смартфоны. И карта жителя будет виртуальной, в смартфоне, позволяющая решать те же самые вопросы, которые решал раньше пластик, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Он также отметил и функционал карты: льготно-транспортное обслуживание, школьное питание, читательский билет, студенческий билет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле Хайруллин сообщал, что с помощью карты в том числе можно будет получать льготы, субсидии, пользоваться электронными услугами, а к программе кешбэка будет подключен широкий список организаций — от МСБ до государственных музеев.

Летом президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске в республике проекта карты жителя на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отметим, что в Татарстане спрос на карты «Мир» есть, их доля постепенно растет. Так, в марте текущего года в Татарстане оформили 133 827 карт «Мир». Для сравнения: в январе и феврале жители республики открыли 24 653 и 30 426 карт этой платежной системы соответственно.

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Илина Хакимова